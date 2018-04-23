Два инспектора дзержинского пожарного надзора обвиняются в служебном подлоге

Дзержинске перед судом предстанут два инспектора пожарного надзора местного отдела, которые обвиняются в служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено в ходе расследования, в 2014 и 2015 годах обвиняемые проводили проверку соблюдения правил пожарной безопасности на двух предприятиях Дзержинска. Для того, чтобы повысить показатели собственной работы и показать себя исполнительными сотрудниками, инспекторы оформили шесть фиктивным протоколов на двух работников, которые в действительности нарушений не совершали. Их паспортные данные злоумышленники получили от директоров предприятий.

По результатам рассмотрения протоколов гражданам были назначены штрафы, которые за них оплатили работодатели. Таким образом, из-за служебного подлога два человека были привлечены к административной ответственности незаконно.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд. Злоумышленникам грозит до четырех лет дишения свободы.

Напомним, канавинский чиновник обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.