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Два инспектора дзержинского пожарного надзора обвиняются в служебном подлоге
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Два инспектора дзержинского пожарного надзора обвиняются в служебном подлоге 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Дзержинске перед судом предстанут два инспектора пожарного надзора местного отдела, которые обвиняются в служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как было установлено в ходе расследования, в 2014 и 2015 годах обвиняемые проводили проверку соблюдения правил пожарной безопасности на двух предприятиях Дзержинска. Для того, чтобы повысить показатели собственной работы и показать себя исполнительными сотрудниками, инспекторы оформили шесть фиктивным протоколов на двух работников, которые в действительности нарушений не совершали. Их паспортные данные злоумышленники получили от директоров предприятий.
По результатам рассмотрения протоколов гражданам были назначены штрафы, которые за них оплатили работодатели. Таким образом, из-за служебного подлога два человека были привлечены к административной ответственности незаконно.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд. Злоумышленникам грозит до четырех лет дишения свободы.
Напомним, канавинский чиновник обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
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