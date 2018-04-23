Зауральская Прокуратура добилась для водителя-алкаша реального срока

Мировым судьей судебного участка № 15 Лебяжьевского судебного района Курганской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Лебяжье, повторно совершившего преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В ходе судебного заседания установлено, что подсудимый ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянении, а затем осужден по ст. 264.1 УК РФ за совершение аналогичного деяния к наказанию в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Не сделав для себя должных выводов, спустя месяц после вынесения приговора мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде, в связи с чем повторно оказался на скамье подсудимых.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Прокуратуры Курганской области, по результатам рассмотрения уголовного дела мировым судьей по совокупности приговоров ему было назначено наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Не согласившись с условной мерой наказания, прокуратурой Лебяжьевского района на приговор мирового судьи принесено апелляционное представление.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление государственного обвинителя и направил осужденного для реального отбывания наказания в виде лишения свободы в колонию-поселение.