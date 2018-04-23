Во Владивостоке осудили вора «со стажем»

Мужчина получил реальный срок.

Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор ранее судимому местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 года на лестничной площадке многоэтажного жилого дома по ул. Луговой в г. Владивостоке.

Фигурант, воспользовавшись тем, что его знакомый находится в состоянии алкогольного опьянения, тайно похитил принадлежавший ему смартфон марки «Samsung Galaxy», стоимостью 13 тыс. рублей, после чего скрылся и распорядился им в дальнейшем по своему усмотрению.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде реального лишения свободы.