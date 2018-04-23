Во Владивостоке осудили вора «со стажем» 

Мужчина получил реальный срок.
Первореченский районный суд г. Владивостока вынес приговор ранее судимому местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 года на лестничной площадке многоэтажного жилого дома по ул. Луговой в г. Владивостоке.
Фигурант, воспользовавшись тем, что его знакомый находится в состоянии алкогольного опьянения, тайно похитил принадлежавший ему смартфон марки «Samsung Galaxy», стоимостью 13 тыс. рублей, после чего скрылся и распорядился им в дальнейшем по своему усмотрению.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде реального лишения свободы.
Учитывая, что злоумышленник совершил хищение чужого имущества в период условного осуждения за другое преступление, суд назначил ему окончательное наказание по правилам ст. 70 УК РФ (по совокупности приговоров) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.