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Мужчина получил реальный срок за кражу телефона во Владивостоке
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Мужчина получил реальный срок за кражу телефона во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Владивостока получил реальный срок за ограбление знакомого. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Приморского края.
По данным ведомства, ограбление произошло в ноябре 2017 года в подъезде дома по ул. Луговой в г. Владивостоке. Злоумышленник забрал телефон у пьяного знакомого.
Первореченский районный суд Владивостока приговорил ранее судимого местного жителя, который преступил закон в период условного осуждения за другое преступление, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в  колонии-поселении
18 апреля почти на 6 миллионов рублей ограбили безработного мужчину 1982 года рождения на улице Окской в Москве. Возбуждено уголовное дело.
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 Ещё 2 источника 
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