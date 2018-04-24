Мужчина получил реальный срок за кражу телефона во Владивостоке

Житель Владивостока получил реальный срок за ограбление знакомого. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс‐служба прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, ограбление произошло в ноябре 2017 года в подъезде дома по ул. Луговой в г. Владивостоке. Злоумышленник забрал телефон у пьяного знакомого.

Первореченский районный суд Владивостока приговорил ранее судимого местного жителя, который преступил закон в период условного осуждения за другое преступление, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении