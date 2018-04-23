Девушку-фотографа изнасиловали в Нижнем на берегу реки

Следователи отдела по Советскому району СКР по Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия, совершенного в отношении 21-летней жительницы областного центра.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах

По данным следствия, преступление произошло на минувшей неделе в вечернее время, когда девушка спустилась к берегу Оки в районе Молитовского моста, чтобы сфотографировать пейзажи. Там на нижегородку напал неизвестный мужчина. Под угрозой применения насилия он надругался над жертвой, после чего скрылся. Ведется розыск злоумышленника.