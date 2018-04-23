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Девушку-фотографа изнасиловали в Нижнем на берегу реки
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Девушку-фотографа изнасиловали в Нижнем на берегу реки 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Следователи отдела по Советскому району СКР по Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту сексуального насилия, совершенного в отношении 21-летней жительницы областного центра.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, преступление произошло на минувшей неделе в вечернее время, когда девушка спустилась к берегу Оки в районе Молитовского моста, чтобы сфотографировать пейзажи. Там на нижегородку напал неизвестный мужчина. Под угрозой применения насилия он надругался над жертвой, после чего скрылся. Ведется розыск злоумышленника.
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