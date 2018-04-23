Вынесший приговор Ходорковскому судья Данилкин уходит с поста

Один из старожилов московского судейского корпуса, председатель Хамовнического суда Виктор Данилкин , который в свое время выносил приговор Михаилу Ходорковскому , вскоре отставит свой пост. Об этом «Росбалту» сообщили сразу несколько источников в Мосгорсуде.

Переходящий судья

Как рассказали собеседники агентства, официально уход Данилкина с должности председателя Хамовнического суда произойдет в рамках «ротации кадров». Возможно, ему будет предложен аналогичный пост в другом райсуде, предположительно — в Чертановском.

Данилкин начинал карьеру в органах внутренних дел в качестве следователя, а в 2000 году стал судьей Хамовнического райсуда. Уже в 2004 году он был назначен и. о. председателя суда, а в 2006 году окончательно утвержден в этой должности. Наибольшую известность он приобрел как судья, рассматривавший в 2009—2010 годах второе дело в отношении совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева . Данилкин, признав фигурантов виновными в хищении нефти и «отмывании» преступных доходов, приговорил их к 13,5 годам лишения свободы.

По словам источников «Росбалта», главным претендентом на освобождающееся место председателя Хамовнического суда является судья Константин Похилько . «Будет крайне интересно понаблюдать, как при нем станут складываться отношения суда и представителей гособвинения», — полагает источник. Это связано с тем, что несколько лет назад Похилько принимал участие в спецоперации ФСБ в отношении одного из прокуроров.

Осенью 2015 года Похилько написал заявление в ФСБ о том, будто зампрокурора Хамовнического района Юлия Горбачева предложила ему вынести мягкие приговоры по делу в отношении участника группировки решальщиков Руслана Коригова, а также по делу в отношении Ахметшина и Байрамова, которых обвиняли в разбое. Взамен она якобы обещала щедрое вознаграждение — $50 тыс. и 1 млн рублей.