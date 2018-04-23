Жители Березовского проведут 20 лет за решеткой за убийство собутыльника

Березовский городской суд вынес приговор двоим жителям Березовского, которые признаны виновными в причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть и покушении на кражу, совершенных в сентябре прошлого года. 37 летний мужчина и его 30-летний знакомый распивали спиртное на остановке транспорта. С ними был и третий собутыльник: мужчина 36 лет.

Импровизированное застолье быстро переросло в ссору, в ходе которой двое мужчин напали на своего старшего товарища и сильно избили его. Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где позже скончался от полученных травм.

Избив пострадавшего, собутыльники забрали его банковскую карту и скрылись. Они пытались похитить с нее деньги, но не смогли, так как не знали ПИН-кода. Зато эта попытка навела на их след оперативников, которые посмотрели записи с камеры возле банкомата и нашли злоумышленников. Вскоре их удалось задержать.