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Жители Березовского проведут 20 лет за решеткой за убийство собутыльника
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Жители Березовского проведут 20 лет за решеткой за убийство собутыльника 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
Березовский городской суд вынес приговор двоим жителям Березовского, которые признаны виновными в причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть и покушении на кражу, совершенных в сентябре прошлого года. 37 летний мужчина и его 30-летний знакомый распивали спиртное на остановке транспорта. С ними был и третий собутыльник: мужчина 36 лет.
Импровизированное застолье быстро переросло в ссору, в ходе которой двое мужчин напали на своего старшего товарища и сильно избили его. Пострадавший был доставлен в городскую больницу, где позже скончался от полученных травм.
Избив пострадавшего, собутыльники забрали его банковскую карту и скрылись. Они пытались похитить с нее деньги, но не смогли, так как не знали ПИН-кода. Зато эта попытка навела на их след оперативников, которые посмотрели записи с камеры возле банкомата и нашли злоумышленников. Вскоре их удалось задержать.
37-летний мужчина был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщник получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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