Ещё
В Энгельсе пенсионер отправился в колонию за убийство сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Энгельсе пенсионер отправился в колонию за убийство сына 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным территориального управления СКР, в одной из квартир дома по проспекту Фридриха Энгельса между 70-летним мужчиной и его сыном произошла ссора. Из-за того, что пенсионер отказался одолжить сыну денег, мужчина ударил его кулаком в грудь.
«Разозлившись на сына, мужчина прошел на кухню взял нож и нанес ему один удар в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.
В ходе предварительного следствия пенсионер полностью признал свою вину. Решением суда он приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Химках убит сотрудник изолятора временного содержания «Я устрою им проблемы». Россиянка объявила голодовку в американской тюрьме В Оренбурге задержана группа торговцев наркотиками
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег174
Индия лишила Россию Су-57479
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»189
Модель Playboy обокрали в Подмосковье26
Москва назвала цель ударов по Сирии37
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение