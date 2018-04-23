В Энгельсе пенсионер отправился в колонию за убийство сына

Инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным территориального управления СКР, в одной из квартир дома по проспекту Фридриха Энгельса между 70-летним мужчиной и его сыном произошла ссора. Из-за того, что пенсионер отказался одолжить сыну денег, мужчина ударил его кулаком в грудь.

«Разозлившись на сына, мужчина прошел на кухню взял нож и нанес ему один удар в область живота. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.