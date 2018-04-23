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Двое детей попали в челябинскую больницу из-за брошенного в окно «коктейля Молотова»
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Двое детей попали в челябинскую больницу из-за брошенного в окно «коктейля Молотова» 

74.ru 20 минут назад
Фото: 74.ru
В ночь на понедельник, 23 апреля, в доме № 16 на улице Образцова в Челябинске загорелась квартира на первом этаже. Пострадали два ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. С ожогами их увезли в городскую клиническую больницу № 6.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:32. Через четыре минуты на место уже прибыли 14 сотрудников МЧС и три единицы техники, но к тому моменту пожар уже потушили, — уточнила сотрудник пресс-службы ведомства Юлия Лыкова. — Пострадали дети семи и десяти лет. Обоих доставили в больницу с ожогами.
В МЧС также уточнили, что сейчас выясняются все причины случившегося. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём. Но если пожарные выяснят, что это был всё-таки поджог, все материалы будут переданы на расследование в полицию.
Позже выяснилось, что пострадавшим в пожаре детям госпитализация не потребовалась.
— На скорой помощи обоих доставили в ГКБ № 6. Там врачи осмотрели детей, оказали им помощь и направили на амбулаторное лечение, — уточнила пресс-секретарь городской администрации Анна Фалалеева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ).
— Неустановленный преступник кинул емкость с зажигательной смесью в квартиру, расположенную на первом этаже жилого дома по улице Образцова, — сообщил старший помощник руководителя управления СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Ожоги получили братья, находившиеся в этот момент в квартире. Пожар самостоятельно потушили взрослые. Сейчас устанавливаются и разыскиваются причастные к этому преступлению, ведётся расследование.
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