Двое детей попали в челябинскую больницу из-за брошенного в окно «коктейля Молотова»

В ночь на понедельник, 23 апреля, в доме № 16 на улице Образцова в Челябинске загорелась квартира на первом этаже. Пострадали два ребенка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. С ожогами их увезли в городскую клиническую больницу № 6.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 01:32. Через четыре минуты на место уже прибыли 14 сотрудников МЧС и три единицы техники, но к тому моменту пожар уже потушили, — уточнила сотрудник пресс-службы ведомства Юлия Лыкова . — Пострадали дети семи и десяти лет. Обоих доставили в больницу с ожогами.

В МЧС также уточнили, что сейчас выясняются все причины случившегося. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём. Но если пожарные выяснят, что это был всё-таки поджог, все материалы будут переданы на расследование в полицию.

Позже выяснилось, что пострадавшим в пожаре детям госпитализация не потребовалась.

— На скорой помощи обоих доставили в ГКБ № 6. Там врачи осмотрели детей, оказали им помощь и направили на амбулаторное лечение, — уточнила пресс-секретарь городской администрации Анна Фалалеева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ).