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В Ленино задержали украинца с наркотиками и оружием
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В Ленино задержали украинца с наркотиками и оружием 

РИА «ФедералПресс» 21 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В поселке Ленино Республики Крым задержали гражданина Украины, который хранил в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества.
По информации сотрудников крымского пограничного управления ФСБ, в его доме были найдены пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до двух граммов, а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки.
Также в ведомстве подчеркнули, что экспертиза показала, что оружие является огнестрельным, а найденное вещество содержит наркотическое средство — производное N-метилэфедрона.
В настоящее время украинец задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
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