В Ленино задержали украинца с наркотиками и оружием

В поселке Ленино Республики Крым задержали гражданина Украины , который хранил в доме пистолет кустарного производства и наркотические вещества.

По информации сотрудников крымского пограничного управления ФСБ, в его доме были найдены пистолет кустарного производства, около 50 граммов пороха, поражающие элементы, два свертка с веществом белого цвета общим весом до двух граммов, а также шприцы, иглы, стеклянные и металлические трубки.

Также в ведомстве подчеркнули, что экспертиза показала, что оружие является огнестрельным, а найденное вещество содержит наркотическое средство — производное N-метилэфедрона.

В настоящее время украинец задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.