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В Калужской области правоохранители обнаружили у гражданина боеприпасы и части оружия
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В Калужской области правоохранители обнаружили у гражданина боеприпасы и части оружия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 20 минут назад
Следователями Межмуниципального отдела МВД России «Кировский», в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ», проведен обыск в квартире 47-летнего жителя села Барятино Калужской области.
В ходе следственного действия по месту жительства гражданина правоохранителями обнаружены и изъяты 11 патронов калибра 7,62 мм, затвор от винтовки времен Великой Отечественной войны и 19 гильз.
В ходе исследования также была подтверждена пригодность изъятого для производства выстрелов.
По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
Согласно действующему законодательству санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Обстоятельства приобретения опасных предметов устанавливаются.
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