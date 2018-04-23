В Калужской области правоохранители обнаружили у гражданина боеприпасы и части оружия

В ходе следственного действия по месту жительства гражданина правоохранителями обнаружены и изъяты 11 патронов калибра 7,62 мм, затвор от винтовки времен Великой Отечественной войны и 19 гильз.

В ходе исследования также была подтверждена пригодность изъятого для производства выстрелов.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Согласно действующему законодательству санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Обстоятельства приобретения опасных предметов устанавливаются.