Сотрудник курской колонии снабжал заключённых телефонами

В отношении сотрудника исправительной колонии , подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело

Сотрудник ведомства был участником канала поставки гаджетов в исправительной колонии №3.

По версии следствия, в течение трех месяцев 2017 года подозреваемый доставлял на территорию исправительной колонии телефоны и зарядные устройства, которые позже передавал одному из осуждённых. Тот, в свою очередь, продавал их осуждённым.