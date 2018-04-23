Сотрудник курской колонии снабжал заключённых телефонами 

В отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело
Сотрудник ведомства был участником канала поставки гаджетов в исправительной колонии №3.
По версии следствия, в течение трех месяцев 2017 года подозреваемый доставлял на территорию исправительной колонии телефоны и зарядные устройства, которые позже передавал одному из осуждённых. Тот, в свою очередь, продавал их осуждённым.
— По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы, — сообщили в региональном СУ СК РФ по Курской области.