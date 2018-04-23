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В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя
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В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 21 минуту назад
«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержали двоих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве 1 миллиона долларов у бизнесмена», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили полицейские, предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. Через несколько дней в центре города Самары неизвестный плеснул воду в лицо его жене. Затем произошло несколько поджогов производственных зданий и офиса, принадлежащих потерпевшему.
После этого участники группы осуществили несколько звонков на сотовый телефон бизнесмена, требуя передачи денежных средств в обмен на спокойствие его семьи. Злоумышленники пригрозили, что в случае отказа в следующий раз вместо воды будет использована кислота, а принадлежащее ему имущество сожжено.
"Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности двоих злоумышленников. Ими оказались 32-летний фитнес-тренер одного из спортивных центров города Самары и его 23-летний знакомый", — добавила Ирина Волк.
В настоящее время обоим фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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