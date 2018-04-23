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В Темрюке мужчина избил свою бабушку-инвалида ходунками до смерти
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В Темрюке мужчина избил свою бабушку-инвалида ходунками до смерти 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Установлено, что 37-летний мужчина — внук погибшей и раньше проживал с ней в одном доме. Четыре года назад он был выселен по решению суда за систематические нарушения прав пенсионерки. Между родственниками часто происходили конфликты на бытовой почве. По версии следствия, днем 5 апреля 2018 года фигурант находился в доме своей бабушки на улице Свердлова в городе Темрюке. В ходе очередной ссоры он ударил пожилую женщину не менее трех раз в область грудной клетки металлическими ходунками, которые она использовала для передвижения. Потерпевшая скончалась спустя два дня в результате закрытой тупой травмы грудной клетки, многочисленных переломов ребер и ушиба сердца. Тело пенсионерки было обнаружено ее родственницей.
Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКРФ по Краснодарскому краю
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