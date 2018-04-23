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В Хакасии у жителя деревни полицейские изъяли 1129 граммов сушёной марихуаны
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В Хакасии у жителя деревни полицейские изъяли 1129 граммов сушёной марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Бейскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Калы у 39-летнего сельчанина на веранде дома был обнаружен и изъят пакет с растительной массой.
Как показала экспертиза, в пакете находилась марихуана массой 1129 граммов.
Злоумышленник пояснил, что кусты дикорастущей конопли он насобирал в своём огороде и разложил на веранде для сушки.
Следственным отделением бейской полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. Также в отношении владельца дома вынесено представление: коноплю на участке придётся уничтожить.
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