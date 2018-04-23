В Хакасии у жителя деревни полицейские изъяли 1129 граммов сушёной марихуаны

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции по Бейскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в деревне Калы у 39-летнего сельчанина на веранде дома был обнаружен и изъят пакет с растительной массой.

Как показала экспертиза, в пакете находилась марихуана массой 1129 граммов.

Злоумышленник пояснил, что кусты дикорастущей конопли он насобирал в своём огороде и разложил на веранде для сушки.

Следственным отделением бейской полиции в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Санкция статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы. Также в отношении владельца дома вынесено представление: коноплю на участке придётся уничтожить.