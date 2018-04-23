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Житель Новотроицка угнал Mitsubishi у пожилого тестя
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Житель Новотроицка угнал Mitsubishi у пожилого тестя 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Новотроицке по подозрению в совершении угона задержан 25-летний местный житель.
В полицию за помощью обратился пенсионер, он рассказал, что у него исчез автомобиль Mitsubishi Colt. Правоохранители предварительно выяснили, что зять потерпевшего похитил из кармана куртки ключи и уехал в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УМВД региона.
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