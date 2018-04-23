Житель Новотроицка угнал Mitsubishi у пожилого тестя

Новотроицке по подозрению в совершении угона задержан 25-летний местный житель.

В полицию за помощью обратился пенсионер, он рассказал, что у него исчез автомобиль Mitsubishi Colt. Правоохранители предварительно выяснили, что зять потерпевшего похитил из кармана куртки ключи и уехал в неизвестном направлении.