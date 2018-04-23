Задержанному в Новотроицке угонщику грозит до пяти лет тюрьмы

Автоугонщик был задержан сотрудниками полиции Новотроицка . Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

С заявлением об угоне автомобиля «Mitsubishi Colt» к сотрудникам орской полиции обратился пенсионер. Впоследствии выяснилось, что зять потерпевшего похитил из кармана его куртки ключи и угнал автомобиль «в неизвестном направлении». 25-летнего автоугонщика задержали в Новотроицке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Предусмотренное максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.