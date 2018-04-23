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Задержанному в Новотроицке угонщику грозит до пяти лет тюрьмы
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Задержанному в Новотроицке угонщику грозит до пяти лет тюрьмы 

ProOren 29 минут назад
Фото: ProOren
Автоугонщик был задержан сотрудниками полиции Новотроицка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.
С заявлением об угоне автомобиля «Mitsubishi Colt» к сотрудникам орской полиции обратился пенсионер. Впоследствии выяснилось, что зять потерпевшего похитил из кармана его куртки ключи и угнал автомобиль «в неизвестном направлении». 25-летнего автоугонщика задержали в Новотроицке.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Предусмотренное максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.
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