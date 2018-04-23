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Мужчина в Южном Бутово в пьяной ссоре избил знакомого до смерти и уснул
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Мужчина в Южном Бутово в пьяной ссоре избил знакомого до смерти и уснул 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине в столичном районе Южное Бутово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 22 апреля в квартире на ул. Веневская было обнаружено тело 39-летнего жителя столицы со следами побоев.
«В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Теплого Стана, который признался, что в квартире на ул. Веневская распивал спиртное с потерпевшим. Во время возникшей ссоры подозреваемый избил приятеля ногами и уснул, а когда проснулся, обнаружил труп», — пояснил источник.
По данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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