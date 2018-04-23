Мужчина в Южном Бутово в пьяной ссоре избил знакомого до смерти и уснул

Утром 22 апреля в квартире на ул. Веневская было обнаружено тело 39-летнего жителя столицы со следами побоев.

«В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Теплого Стана, который признался, что в квартире на ул. Веневская распивал спиртное с потерпевшим. Во время возникшей ссоры подозреваемый избил приятеля ногами и уснул, а когда проснулся, обнаружил труп», — пояснил источник.

По данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.