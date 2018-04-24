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Суд арестовал сотрудника Центробанка
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Суд арестовал сотрудника Центробанка 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: basmanny.msk.sudrf.ru
Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по ЦФО Алексея Юргелевича по подозрению в мошенничестве.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
Отмечается, что Юргелевич подозреватеся по статье уголовног кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
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