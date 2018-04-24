Суд арестовал сотрудника Центробанка 

Сотрудник Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Басманный суд Москвы арестовал главного экономиста банковского надзора Центробанка по ЦФО Алексея Юргелевича по подозрению в мошенничестве.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании в отношении Юргелевича меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение представителя суда.
Отмечается, что Юргелевич подозреватеся по статье уголовног кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере».