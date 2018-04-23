Сотрудниками отделения МВД России по Медынскому району установлен местный житель, подозреваемый в незаконной порубке леса

В отделение полиции города Медыни обратился представитель ГКУ КО «Медынское лесничество» и сообщил о том, что неустановленное лицо в лесном массиве, расположенном в 150 метрах от окраины районного центра, совершило незаконную порубку деревьев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1991 г.р., ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По версии полицейских, мужчина совершил незаконную рубку деревьев породы ель общим объемом 7,27 кубического метра, породы береза общим объемом 4,68 кубического метра, причинив таким образом своими действиями имущественный вред в особо крупном размере на сумму 175 663 рубля.