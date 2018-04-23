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Верховный суд РФ оставил в силе приговор «бородачам»
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Верховный суд РФ оставил в силе приговор «бородачам» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд РФ отставил в силе приговор троим жителям Бирска и двоим уфимцам, которые входили в так называемую банду «бородачей». Начиная с 2014 года они вымогали у предпринимателей деньги, обещая покровительство бизнесу. Помимо коммерсантов их жертвами также стали таксисты. Банда также занималась автоугонами, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
«Бородачей» осудили на срок от 7 до 9 лет, не признав вину они обжаловали приговор.
Коллегия Верховного суда решила оставить его без изменения.
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