Верховный суд РФ оставил в силе приговор «бородачам»

Верховный суд РФ отставил в силе приговор троим жителям Бирска и двоим уфимцам, которые входили в так называемую банду «бородачей». Начиная с 2014 года они вымогали у предпринимателей деньги, обещая покровительство бизнесу. Помимо коммерсантов их жертвами также стали таксисты. Банда также занималась автоугонами, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

«Бородачей» осудили на срок от 7 до 9 лет, не признав вину они обжаловали приговор.

Коллегия Верховного суда решила оставить его без изменения.