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В Костромской области вор променял ценную святыню на алкоголь
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В Костромской области вор променял ценную святыню на алкоголь 

k1news.ru 40 минут назад
Фото: k1news.ru
Работники МВД дали ход уголовному делу, возбужденному против похитителя иконы, сообщает управление МВД России по Костромской области. Мужчину подозревают в краже лика Казанской Божьей матери.
По предположениям следствия, подозреваемый проник в дом двоюродного брата летом 2017 года. Он знал, что помещение пустует — незадолго до этого родственник переехал к своей знакомой. После вскрытия двери похититель взял из квартиры только одну вещь — икону. Мужчина посчитал ее самым ценным трофеем.
Через несколько дней хозяин дома заметил сорванный замок и пропажу иконы, и обратился за помощью в полицию. В ходе беседы с полицейским подозреваемый признался, что продал образ знакомому антиквару, а вырученные деньги пустил на покупку алкоголя.
Сейчас материалы дела переданы в суд, мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Если его вина будет доказана, похитителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на 6-летний срок.
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