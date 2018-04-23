Житель Хабаровска осужден за незаконное хранение наркотических средств, оружия и боеприпасов

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был задержан 30-летний житель Хабаровска , подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.

Стражи правопорядка с помощью служебно-розыскной собаки обнаружили в гараже у гражданина свыше 11 килограммов марихуаны, 10 граммов гашиша и 26 граммов гашишного масла, предметы для изготовления наркотических средств, а также самодельный двуствольный обрез ружья и гранату Ф-1 промышленного изготовления.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что ранее судимый мужчина обнаружил кусты дикорастущей конопли вблизи села Осиновая речка. В разные дни он, воспользовавшись услугами такси, выезжал на место обнаружения находки и собирал верхушки конопли, которые хранил в своем гараже для личного потребления. Оружие и боеприпасы обвиняемый хранил, не имея специального разрешения.

По решению Индустриально районного суда г. Хабаровска постановлен обвинительный приговор. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации . Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

Приговор не вступил в законную силу.