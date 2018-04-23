Проигравший выборы россиянин сжег дом, квартиру и машину победителя

У жителя Подмосковья сгорели дом, квартира и гараж с машиной. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Серия пожаров произошла из-за поджогов. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества (статья 167 УК) на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Им оказался 38-летний житель Одинцовского района.

«Следствием установлено, что правонарушитель совершал противоправные действия из личной неприязни к потерпевшему, — отметила Петрова.

В частности, предполагаемый поджигатель претендовал на должность председателя одного из гаражно-строительных кооперативов в Краснознаменске, но проиграл выборы потерпевшему, который занимал эту должность и прежде.

У подозреваемого в гараже также нашли и изъяли 14 патронов разного калибра. Они направили на экспертизу, по результатам которой может быть возбуждено дело о незаконном хранении боеприпасов (статья 222 УК).