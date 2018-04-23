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Проигравший выборы россиянин сжег дом, квартиру и машину победителя
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Проигравший выборы россиянин сжег дом, квартиру и машину победителя 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
У жителя Подмосковья сгорели дом, квартира и гараж с машиной. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Серия пожаров произошла из-за поджогов. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества (статья 167 УК) на общую сумму более четырех миллионов рублей.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Им оказался 38-летний житель Одинцовского района.
«Следствием установлено, что правонарушитель совершал противоправные действия из личной неприязни к потерпевшему, — отметила Петрова.
В частности, предполагаемый поджигатель претендовал на должность председателя одного из гаражно-строительных кооперативов в Краснознаменске, но проиграл выборы потерпевшему, который занимал эту должность и прежде.
У подозреваемого в гараже также нашли и изъяли 14 патронов разного калибра. Они направили на экспертизу, по результатам которой может быть возбуждено дело о незаконном хранении боеприпасов (статья 222 УК).
14 марта житель Ханты-Мансийского автономного округа попытался сжечь служебный автомобиль участкового за то, что тот возбудил в его отношение уголовное дело.
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