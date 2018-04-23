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Угрозами выбивали с таксистов деньги: «бородачи» в Уфе получили сроки
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Угрозами выбивали с таксистов деньги: «бородачи» в Уфе получили сроки 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Верховном суде Башкирии трое жителей Бирска и двое уфимцев — члены грозной банды «бородачей» пытались обжаловать приговор.
Участники преступной группировки в возрасте от 27 до 41 лет обвинялись в разбое, вымогательстве, грабеже, угоне, похищении паспорта, повреждении имущества. «Бородачи» бесчинствовали в Бирском районе в 2014 и 2015 году — они вымогали у бизнесменов крупные суммы денег за покровительство. С таксистов требовали огромные суммы в шесть миллионов рублей. Мужчин уличили в нападениях с травматами и битами, угоне нескольких машин.
— Мужчин осудили в Верховном суде, они получили сроки от 7 до 9 лет. Члены банды пытались обжаловать приговор, но апелляционная комиссия оставила его без изменений, — сообщили в республиканской прокуратуре Башкирии.
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