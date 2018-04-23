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В Самарской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
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В Самарской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых — женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.
По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.
В отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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