В Самарской области полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, в числе которых — женщина 1979 года рождения, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.