Самарские полицейские задержали группу обнальщиков, «отмывших» около 220 млн рублей

Следователями установлено, что злоумышленники — жители Самары в возрасте от 39 до 48 лет, совершали незаконные банковские операции без государственной регистрации и соответствующего разрешения. Ими была разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступают через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям, а в дальнейшем «обналичиваются» и передаются клиентам. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение с каждой транзакции.

По имеющимся сведениям, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн руб., размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками органов внутренних дел изъяты печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, черновые записи, сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты, используемых для обналичивания денежных средств.

В отношении злоумышленников ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.