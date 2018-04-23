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Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк
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Помогали «отмывать» деньги: в Самаре закрыли подпольный банк 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области полицейские задержали троих местных жителей. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.
— Злоумышленники оказывали своим клиентам банковские услуги. При этом у конторы не было разрешения и государственной регистрации, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Для своих махинаций «банкиры» разработали схему. Они получали деньги от клиентов, затем суммы поступали на счета фирм-однодневок и подставных юридических лиц, а дальше — на банковские карты. После этого злоумышленники получали деньги и передавали их клиентам. За свои услуги они брали комиссию.
За всё время своей деятельности через руки лжебанкиров прошло около 220 миллионов рублей. А размер незаконного дохода превысил 15,4 миллиона рублей.
У злоумышленников изъяли более десятка сотовых телефонов
Стражи порядка нашли в офисе «банка» печати фирм-однодневок, уставы, бухгалтерию, черновики. Кроме того, полицейские изъяли сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.
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