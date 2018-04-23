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За повторную пьяную езду оренбуржец проведет в колонии-поселении полгода
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За повторную пьяную езду оренбуржец проведет в колонии-поселении полгода 

ProOren 51 минуту назад
Фото: ProOren
Житель Оренбургского района признан виновным в совершении преступления по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные нарушения. Однако в ноября 2017 года 56-летний местный житель вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
«С учетом того, что первоначальное наказание на преступника должного воздействия не оказало, суд при рассмотрении настоящего уголовного дела применил к нему более суровое наказание», — сообщает ведомство.
В результате суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в колонии-поселении, а также лишении водительских прав на три года.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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