За повторную пьяную езду оренбуржец проведет в колонии-поселении полгода

Житель Оренбургского района признан виновным в совершении преступления по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичные нарушения. Однако в ноября 2017 года 56-летний местный житель вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«С учетом того, что первоначальное наказание на преступника должного воздействия не оказало, суд при рассмотрении настоящего уголовного дела применил к нему более суровое наказание», — сообщает ведомство.

В результате суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев в колонии-поселении, а также лишении водительских прав на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил.