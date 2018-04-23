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В Пензенской области двое парней обокрали припаркованную «ГАЗель»
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В Пензенской области двое парней обокрали припаркованную «ГАЗель» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Городищенском районе Пензенской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из автомобиля. За помощью в местное отделение полиции обратился 54-летний местный житель. В заявлении мужчина указал, что ночью в поселке Чаадаевка неизвестные лица, повредив замок пассажирской двери, проникли в автомобиль марки «Газель», откуда похитили аккумулятор, набор инструментов в кейсе, автомобильную рацию и бутылку водки. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления двоих жителей Городищенского района в возрасте 19 и 20 лет, привлекавшихся к уголовной ответственности. Они признались в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту автомобильной кражи возбуждено уголовное дело.
Напомним ранее, пензенские полицейские возбудили уголовное дело по факту Интернет-мошенничества. Автомобилист из Пензы заказал в Интернете фару для «Hyundai», однако оплаченной запчасти до сих пор не получил.
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