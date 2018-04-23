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Оренбургское предприятие задолжало сотрудникам 210 тыс. рублей
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Оренбургское предприятие задолжало сотрудникам 210 тыс. рублей 

ProOren 31 минуту назад
Фото: ProOren
Прокуратура Промышленного района вынесла обвинение руководству оренбургского охранного предприятия «Оникс-2» за невыплату заработной платы своим сотрудникам.
Как сообщают в областной прокуратуре, с ноября 2017 года по январь 2018 директор компании не платил заработную плату девяти работникам. В итоге общая сумма долга перед ними составила свыше 210 тыс. рублей.
Следствие установило, что в течение всего этого времени у работодателя вполне была финансовая возможность выплатить сотрудникам положенную сумму, но он не стал этого делать.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Задолженность по заработной плате руководитель организации погасил в ходе предварительного следствия.
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