Оренбургское предприятие задолжало сотрудникам 210 тыс. рублей

Прокуратура Промышленного района вынесла обвинение руководству оренбургского охранного предприятия «Оникс-2» за невыплату заработной платы своим сотрудникам.

Как сообщают в областной прокуратуре, с ноября 2017 года по январь 2018 директор компании не платил заработную плату девяти работникам. В итоге общая сумма долга перед ними составила свыше 210 тыс. рублей.

Следствие установило, что в течение всего этого времени у работодателя вполне была финансовая возможность выплатить сотрудникам положенную сумму, но он не стал этого делать.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено для рассмотрения в суд. Задолженность по заработной плате руководитель организации погасил в ходе предварительного следствия.