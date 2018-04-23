В Удмуртии бывшего начальника отделения «Почты России» обвинили в хищении 1,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии бывшего начальника отделения « Почты России » обвинили в хищении 1,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело направлено в суд.

Следствием установлено, что с 1 по 28 сентября прошлого года обвиняемая вносила ложные сведения в документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России и похитила из кассы деньги, которые должны были выплатить пенсионерам.

Действия обвиняемой квалифицированы по части, 4 статьи 160 УК России. за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.