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В Удмуртии бывшего начальника отделения «Почты России» обвинили в хищении 1,5 млн рублей
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В Удмуртии бывшего начальника отделения «Почты России» обвинили в хищении 1,5 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии бывшего начальника отделения «Почты России» обвинили в хищении 1,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело направлено в суд.
Следствием установлено, что с 1 по 28 сентября прошлого года обвиняемая вносила ложные сведения в документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России и похитила из кассы деньги, которые должны были выплатить пенсионерам.
Действия обвиняемой квалифицированы по части, 4 статьи 160 УК России. за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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