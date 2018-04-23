Ещё
Экс-начальница отделения почты в Удмуртии обвиняется в хищении пенсий на 1,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-начальница отделения почты в Удмуртии обвиняется в хищении пенсий на 1,5 млн рублей 

ТАСС 29 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело в отношении бывшей начальницы одного из отделений почтовой связи, обвиняемой в хищении пенсий на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.
"Утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшего начальника одного из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» в хищении более 1,5 млн рублей путем их присвоения", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в сентябре 2017 года начальница отделения почтовой связи похитила из кассы деньги, которые предназначались пенсионерам, внеся ложные сведения в соответствующие документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России в Ижевске.
В ведомстве отмечают, что действия обвиняемой квалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
ТАСС: последние новости
NY Post: обвиняемая в убийстве россиянка объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме В Мурманской области спецслужбы ликвидировали ячейку "Свидетелей Иеговы" Суд огласит приговор главе УСБ СК РФ Максименко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»129
Центр Еревана парализован389
Индия лишила Россию Су-5763
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение