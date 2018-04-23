Экс-начальница отделения почты в Удмуртии обвиняется в хищении пенсий на 1,5 млн рублей

"Утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшего начальника одного из отделений почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» в хищении более 1,5 млн рублей путем их присвоения", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в сентябре 2017 года начальница отделения почтовой связи похитила из кассы деньги, которые предназначались пенсионерам, внеся ложные сведения в соответствующие документы, поступившие из отдела Пенсионного фонда России в Ижевске.

В ведомстве отмечают, что действия обвиняемой квалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.