В Омске бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первомайский районный суд г. Омска признал 25-летнего судебного пристава виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Суд установил, что в июне 2016 года мужчина в рамках исполнительного производства арестовал имущество должника на общую сумму свыше 50 тыс. рублей. Однако, имущество в базу данных ФССП России не внес, а распорядился им по своему усмотрению.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы, но учитывая то, что у подсудимого есть неотбытое наказание, отсидеть он должен будут 2 года и 4 месяца.

Приговор в законную силу не вступил.