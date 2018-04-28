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В Омске бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве
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В Омске бывшего судебного пристава признали виновным в мошенничестве 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Первомайский районный суд г. Омска признал 25-летнего судебного пристава виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Суд установил, что в июне 2016 года мужчина в рамках исполнительного производства арестовал имущество должника на общую сумму свыше 50 тыс. рублей. Однако, имущество в базу данных ФССП России не внес, а распорядился им по своему усмотрению.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы, но учитывая то, что у подсудимого есть неотбытое наказание, отсидеть он должен будут 2 года и 4 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.
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