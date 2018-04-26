Трое жителей Омска осуждены за кражу нефтепродуктов на 43 млн рублей 

ОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Суд признал троих жителей Омска виновными в краже нефтепродуктов на сумму 43,7 млн рублей и приговорил к срокам заключения от 4,5 до 6 лет, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Омской области.
"Три жителя Омска Денис Асташов, Сергей Винокуров и Дмитрий Первушин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Приговором суда Асташову назначено 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Винокурову — пять лет, Первушину — шесть лет. Суд также взыскал с них в пользу государства 43 млн 683 тыс. рублей", — сказали в ведомстве.
Суд установил, что с июля 2015 по июль 2016 года Асташов, Винокуров и Первушин вместе с осужденным ранее по этому же делу Артемом Сидоренко похитили арестованный в рамках исполнительного производства изопропилбензол в объеме 1,28 млн литров, принадлежащий заводу «Омский каучук». Похищенные нефтепродукты они продали в Кемерово и Новосибирске, выручив более 43,7 млн рублей.