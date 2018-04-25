Омского бизнесмена обвиняют в хищении более 12 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 55-летнего генерального директора ООО «СибАкваСтрой». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2012 году мужчина заключил от имени организации договор поставки полиэтиленовой продукции с другой компанией на сумму 27,7 млн рублей. Однако генеральный директор оплатил лишь часть суммы. А 12,7 млн похитил и потратил на личные нужды.

Отметим, что суд наложил арест на имущество организации в размере 30 млн рублей.