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Омич продал колонии неисправное оборудование за 7 млн рублей
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Омич продал колонии неисправное оборудование за 7 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что в декабре 2014 года между ООО «Сельхозпрод» и Федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 13 УФСИН России по Омской области» заключён государственный контракт на поставку молочного оборудования. А в феврале 2015 года фигурант поставил изношенное оборудование. Ущерб от его действий составил 7 млн рублей.
Исправительная колония требует взыскать с бизнесмена сумму ущерба в полном объёме. Суд также арестовал имущество мужчины.
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