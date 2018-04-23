Омич продал колонии неисправное оборудование за 7 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в декабре 2014 года между ООО «Сельхозпрод» и Федеральным казенным учреждением «Колония-поселение № 13 УФСИН России по Омской области » заключён государственный контракт на поставку молочного оборудования. А в феврале 2015 года фигурант поставил изношенное оборудование. Ущерб от его действий составил 7 млн рублей.

Исправительная колония требует взыскать с бизнесмена сумму ущерба в полном объёме. Суд также арестовал имущество мужчины.