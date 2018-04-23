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Двух пожарных в Дзержинске уличили в служебном подлоге
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Двух пожарных в Дзержинске уличили в служебном подлоге 

nn.ru 45 минут назад
Фото: nn.ru
Два инспектора по пожарной безопасности отдела Дзержинска обвиняются по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
— Расследованием установлено, что в 2014 и 2015 году инспекторы проводили проверку соблюдения правил пожарной безопасности на двух предприятиях Дзержинска. С целью искусственного повышения показателей собственной работы, стремясь показать себя компетентными и исполнительными сотрудниками, инспекторы получили от директоров предприятий паспортные данные двух сотрудников, и составили на них 6 фиктивных протоколов о совершении административных правонарушениях (по 3 на каждого), которые те не совершали, — рассказали в прокуратуре Нижегородской области.
Протоколы рассмотрели и оштрафовали сотрудников. Их штрафы оплатили работодатели.
Максимальным наказанием за совершение указанного преступления, является лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Уголовное дело направлено в Дзержинский городской суд.
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