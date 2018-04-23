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В Нефтеюганске на 2 года заключения осуждены врачи-хирурги
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В Нефтеюганске на 2 года заключения осуждены врачи-хирурги 

АиФ Югра 36 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В. И. Яцкив два врача-хирурга получили тюремный срок за причинение смерти по неосторожности пациентке вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Следствие допросило более 50 свидетелей, чтобы прояснить дело. Выяснилось, что в апреле 2016 года несовершеннолетняя пациентка больницы умерла из-за допущенных дефектов при лечении.
Также в ходе следствия были проведены 3 судебно-медицинские экспертизы.
Собранные Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ХМАО-Югре доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Медицинским работникам назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому.
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