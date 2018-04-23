В Нефтеюганске на 2 года заключения осуждены врачи-хирурги

В Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В. И. Яцкив два врача-хирурга получили тюремный срок за причинение смерти по неосторожности пациентке вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следствие допросило более 50 свидетелей, чтобы прояснить дело. Выяснилось, что в апреле 2016 года несовершеннолетняя пациентка больницы умерла из-за допущенных дефектов при лечении.

Также в ходе следствия были проведены 3 судебно-медицинские экспертизы.