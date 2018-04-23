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В Кирово-Чепецке мужчина систематически избивал проживающих с ним детей: дело передано в суд
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В Кирово-Чепецке мужчина систематически избивал проживающих с ним детей: дело передано в суд 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Кирово-Чепецкой городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя города Кирово-Чепецка в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено, что чепчанин, проживая совместно с двумя несовершеннолетними детьми, совершил в отношении них истязания, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.
За совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ мужчине может быть назначено наказание на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.
Фото — yuryzachek.com
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