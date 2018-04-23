В Кирово-Чепецке мужчина систематически избивал проживающих с ним детей: дело передано в суд

Кирово-Чепецкой городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя города Кирово-Чепецка в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что чепчанин, проживая совместно с двумя несовершеннолетними детьми, совершил в отношении них истязания, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.

За совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ мужчине может быть назначено наказание на срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

Фото — yuryzachek.com