В ЦАО завели дело после кражи икон и столового серебра из дома пенсионера

68-летний житель Москвы заявил о краже из его квартиры двух икон и столового серебра стоимостью 650 тысяч рублей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о краже из квартиры на улице Александра Невского в Тверском районе в центре столицы поступило в полицию днем 22 апреля.

Обратившийся к полицейским с заявлением пенсионер 1950 года рождения рассказал, что из его дома были похищены две иконы и столовое серебро на сумму 650 тысяч рублей.

По версии следствия, злоумышленнику удалось пробраться в квартиру мужчины через балконную дверь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данному факту возбуждено уголовное дело, преступник разыскивается.