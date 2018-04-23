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В ЦАО завели дело после кражи икон и столового серебра из дома пенсионера
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В ЦАО завели дело после кражи икон и столового серебра из дома пенсионера 

ИД «Собеседник» 1 час назад
68-летний житель Москвы заявил о краже из его квартиры двух икон и столового серебра стоимостью 650 тысяч рублей.
Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщение о краже из квартиры на улице Александра Невского в Тверском районе в центре столицы поступило в полицию днем 22 апреля.
Обратившийся к полицейским с заявлением пенсионер 1950 года рождения рассказал, что из его дома были похищены две иконы и столовое серебро на сумму 650 тысяч рублей.
По версии следствия, злоумышленнику удалось пробраться в квартиру мужчины через балконную дверь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данному факту возбуждено уголовное дело, преступник разыскивается.
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