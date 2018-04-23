В Приморье моряк ответит рублем за контрабанду алкоголя 

Первомайским районным судом Владивостока постановлен обвинительный приговор в отношении российского моряка, признанного виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Так, фигурант в июле 2016 года на теплоходе «Элдуга», прибывшем из порта Тояма (Япония), незаконно ввез около двух тысяч бутылок алкогольной продукции. Контрабандный товар изъят сотрудниками таможни, его стоимость превысила четыре миллиона рублей.