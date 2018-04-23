Ещё
Моряк пытался провести в Приморье 2 тыс. бутылок алкоголя, спрятав их в автомобилях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моряк пытался провести в Приморье 2 тыс. бутылок алкоголя, спрятав их в автомобилях 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Около 2 тыс. бутылок алкоголя из Японии пытался нелегально провезти в Приморье моряк, спрятав контрабанду внутри ввозимых автомобилей. Как рассказала ТАСС старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей.
«Первомайский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении российского моряка по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере». Более 2 тыс. бутылок незадекларированной алкогольной продукции он спрятал внутри перевозимых на судне «Элдуга» автомобилей», — сказала Барсукова. По ее словам, контрабанду таможенники обнаружили в июле 2017 года на теплоходе, прибывшем из порта Тояма (Япония). Весь алкоголь был изъят сотрудниками таможни, его стоимость превысила 4 млн рублей. «С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил моряку наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.
Дальний Восток: последние новости
Гособвинение попросило у суда 103 года заключения для «приморских партизан» Доходы губернатора Сахалина в 2017 году сократились почти на 2 млн рублей Арестован последний остававшийся на свободе фигурант дела «приморских партизан»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег188
Индия лишила Россию Су-57485
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»190
Москва назвала цель ударов по Сирии39
Модель Playboy обокрали в Подмосковье27
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение