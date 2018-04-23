Моряк пытался провести в Приморье 2 тыс. бутылок алкоголя, спрятав их в автомобилях 

Около 2 тыс. бутылок алкоголя из Японии пытался нелегально провезти в Приморье моряк, спрятав контрабанду внутри ввозимых автомобилей. Как рассказала ТАСС старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова, суд назначил ему наказание в виде штрафа в 350 тыс. рублей.
«Первомайский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор в отношении российского моряка по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере». Более 2 тыс. бутылок незадекларированной алкогольной продукции он спрятал внутри перевозимых на судне «Элдуга» автомобилей», — сказала Барсукова. По ее словам, контрабанду таможенники обнаружили в июле 2017 года на теплоходе, прибывшем из порта Тояма (Япония). Весь алкоголь был изъят сотрудниками таможни, его стоимость превысила 4 млн рублей. «С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры суд назначил моряку наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.