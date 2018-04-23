Разбойник избил хозяина петербургского коттеджа граблями 

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении, совершенном в Приморском районе города.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 21-летний петербуржец обратился днем 21 апреля в полицию. По его словам, из деревянного сарая на территории его частного дома по улице Большой Десятинной неизвестный похитил строительный инструмент. Мужчина попытался задержать злоумышленника, но тот избил его граблями, а затем с места происшествия скрылся, — рассказали в полиции.
Задержанному 39 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой).