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26-летний самарец попался на махинациях с документами
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26-летний самарец попался на махинациях с документами 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
По версии следствия, мужчина планировал передать деньги должностному лицу и получить за это официальные бумаги.
В Куйбышевском районе Самары правоохранители в момент передачи денег задержали 26-летнего мужчину. Следствие полагает, что он взял 30 тысяч рублей и планировал передать их должностному лицу в обмен на незаконно оформленный официальный документ. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас предполагаемому злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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