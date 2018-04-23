26-летний самарец попался на махинациях с документами

По версии следствия, мужчина планировал передать деньги должностному лицу и получить за это официальные бумаги.

В Куйбышевском районе Самары правоохранители в момент передачи денег задержали 26-летнего мужчину. Следствие полагает, что он взял 30 тысяч рублей и планировал передать их должностному лицу в обмен на незаконно оформленный официальный документ. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве», сообщает ГУ МВД России по Самарской области . Сейчас предполагаемому злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области