Жителю Ульяновской области грозит 5 лет за удар ногой в лицо полицейскому

Ранее судимый за вымогательство 27-летний житель Инзы Геннадий Блудов оказал сопротивление представителю власти, ударив его ногой в лицо. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, сообщает прокуратура Ульяновской области

Ночью 25 декабря 2017 года ранее судимый за вымогательство Геннадий Блудов, находившийся на автостанции по улице Тухачевского в городе Инза , вынудил своим поведением присутствующих вызвать полицейский патруль.

В его состав входил участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Инзенский», которому дебошир при его задержании нанес один удар ногой в лицо. При этом на полицейском была форменная одежда, чего не мог не видеть задержанный.

Блудову предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Дело направлено в суд.