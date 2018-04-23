Ещё
Жителю Ульяновской области грозит 5 лет за удар ногой в лицо полицейскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителю Ульяновской области грозит 5 лет за удар ногой в лицо полицейскому 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Ранее судимый за вымогательство 27-летний житель Инзы Геннадий Блудов оказал сопротивление представителю власти, ударив его ногой в лицо. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Ночью 25 декабря 2017 года ранее судимый за вымогательство Геннадий Блудов, находившийся на автостанции по улице Тухачевского в городе Инза, вынудил своим поведением присутствующих вызвать полицейский патруль.
В его состав входил участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Инзенский», которому дебошир при его задержании нанес один удар ногой в лицо. При этом на полицейском была форменная одежда, чего не мог не видеть задержанный.
Блудову предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Дело направлено в суд.
АиФ — Ульяновск: последние новости
Выяснились подробности убийства 20-летней девушкой приятеля в Ульяновске «Подогрели, обобрали…» Ульяновец за выпивкой украл банковскую карту подруги В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России180
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны256
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ523
Масляков резко пригрозил Светлакову297
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России249
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение