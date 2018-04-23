На Урале стали чаще обманывать деловых партнеров и сотрудников и брать взятки

Cвердловской области с начала года вдвое увеличилось количество расследуемых преступлений экономической направленности. Правда, при этом растет и процент раскрываемости таких дел. За первые три месяца этого года в Свердловской области зарегистрировали 771 преступление экономической направленности. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 677 подобных преступлений. Число дел, которые расследовали в этот период, увеличилось вдвое против первого квартала 2017-го: с 225 до 458. При этом, если судить по уголовно-правовой статистике прокуратуры Свердловской области, раскрываемость таких преступлений выросла с 57,5 до 84,2%.

Одной из причин роста экономических преступлений может являться увеличение нарушений, связанных с невыплатами зарплат сотрудникам уральских предприятий, пишет «РБК-Екатеринбург». Согласно указанию Генпрокуратуры РФ МВД России , невыплаты зарплат входят в перечень экономических преступлений. Кроме того, на «экономическую» криминальную статистику могли повлиять бизнес-конфликты, которые все чаще решаются с помощью уголовного преследования.

Деловые партнеры все чаще пытаются использовать институт уголовного преследования в качестве «палки» друг против друга. Опыт показывает, что бизнес-конфликты могут закончиться и махровой уголовщиной, как зачастую и семейные. Бывшие бизнес-партнеры или супруги достают «скелеты из шкафов» для достижения своих целей в развернутой «войне» и обвиняют другую сторону в совершении преступлений. Цели, преследуемые участниками «войн», в большинстве своем не отвечают целям уголовно-правовой политики государства и направлены на получение денежных средств или иных выгод. При этом, как правило, «посадить в тюрьму» никто никого не хочет, удовлетворения материальных претензий вполне достаточно — ради этого и заводятся уголовные дела, — рассказывает DK.RU управляющий партнер адвокатского бюро «Пучков и партнеры» Денис Пучков.

Выросло и количество преступлений коррупционной направленности: с начала года было зарегистрировано 174 таких преступлений (в прошлом году за аналогичный период —109). За этот же период расследовали 136 правонарушений коррупционной направленности (75 — в первом квартале прошлого года). Как сообщают в региональной прокуратуре, в этом году специалистам правоохранительных органов удавалось раскрыть свыше 95% таких преступлений.