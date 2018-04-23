Задержан подозреваемый в поджоге машины, квартиры и частного дома в Подмосковье с ущербом на 4 млн руб.

«Установлено, что злоумышленник, находясь на территории гаражно-строительного кооператива в Краснознаменске, совершил поджог гаражного бокса, в котором находился автомобиль иностранного производства. Позднее мужчина совершил еще два поджога — частного дома и квартиры, принадлежащих местному жителю. Общий материальный ущерб потерпевшему от трех совершенных преступлений, составил более 4 млн руб.», — сказала представитель подмосковного главка.

Злоумышленника задержали. В его жилище и гараже полицейские обнаружили камуфлированную одежду, пластиковые дюбеля, сверла и 14 патронов различных калибров. Также оперативники выяснили, что мужчина пошел на преступление из личной неприязни к потерпевшему, которая сложилась из-за разделения полномочий председателя ГСК.

«Свои действия задержанный совершал путем поджога пластиковых дюбельных гвоздей, которые были вставлены в заранее просверленные отверстия в стенах сооружений», — пояснила Т. Петрова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Фигуранта заключили под стражу, полиция проверяет мужчину на причастность к другим преступлениям.