В Златоусте полицейские задержали риелтора-мошенника

В дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу обратилась жительница другой области с заявлением о совершенных в отношении нее мошеннических действиях. Женщина, 1960 года рождения, пояснила, что собиралась продать дом, доставшийся ей в наследство, прибегнув к услугам риелтора, а в итоге лишилась 300 000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 1978 года рождения. Задержанный рассказал, что решил приобрести пустовавший дом, с целью дальнейшей продажи. Выйдя на женщину, которая являлась наследницей недвижимости, он предложил ей заключить сделку купли-продажи на сумму 300 000 рублей. Сначала наследница согласилась, но когда риелтор уже оформил документы, женщина решила поднять цену за дом до 500 000 рублей. Такая цена мужчину не устроила, и он задумал обмануть продавца. Для этого он нашел подставного покупателя и, уговорив женщину на оформление договора с отсрочкой платежа, перечислил ей предоплату в сумме 100 000 рублей. Не дождавшись поступления остальной суммы денег, потерпевшая обратилась в полицию. Полицейские установили, что на момент обращения заявителя риелтор уже успел перепродать дом третьему лицу за 700 000 рублей.

«По данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи — до 6 лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.