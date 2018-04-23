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Главу поселка Листвянка на Байкале отправили под домашний арест
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Главу поселка Листвянка на Байкале отправили под домашний арест 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
ИРКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Иркутский районный суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе поселка Листвянка на Байкала, обвиняемому в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство, сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК по Иркутской области.
"По ходатайству следствия в отношении главы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, следствие совместно с полицией провело ряд обысков в доме, на даче подозреваемого, а также в администрации Листвянского муниципального образования. «Изъята документация и другие предметы, назначен ряд экспертиз», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в отношении главы Листвянки возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Следователями были установлены факты незаконной выдачи главой поселка разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта), а также возведены объекты капитального строительства в несколько этажей.
По информации сайта администрации Листвянки, главой поселка является Александр Шамсудинов.
Листвянка расположена на Байкале у истока реки Ангара, в 70 км от Иркутска. Из своей близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.
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