Главу поселка Листвянка на Байкале отправили под домашний арест

"По ходатайству следствия в отношении главы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следствие совместно с полицией провело ряд обысков в доме, на даче подозреваемого, а также в администрации Листвянского муниципального образования. «Изъята документация и другие предметы, назначен ряд экспертиз», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Листвянки возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Следователями были установлены факты незаконной выдачи главой поселка разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственниками на земельных участках производились земляные работы (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта), а также возведены объекты капитального строительства в несколько этажей.

По информации сайта администрации Листвянки, главой поселка является Александр Шамсудинов.

Листвянка расположена на Байкале у истока реки Ангара, в 70 км от Иркутска. Из своей близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.